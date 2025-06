Danny Boyle protagonista di una masterclass alla Casa del Cinema

Giovedì 12 giugno alle ore 12, Danny Boyle sarà protagonista di una masterclass presso la Casa del Cinema, organizzata da Fondazione Cinema per Roma e Sony Pictures e introdotta da Paola Malanga, Direttrice Artistica della Fondazione e della Festa del Cinema di Roma. Il cineasta britannico ripercorrerà con il pubblico la sua straordinaria carriera che l’ha visto regista di film come The Millionaire, vincitore di otto premio Oscar® fra cui Miglior film e Miglior regia, e di altri acclamati successi globali fra cui Trainspotting, The Beach, 127 ore e Yesterday. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

