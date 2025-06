Danny Boyle in Italia | l’incontro esclusivo con il regista di 28 anni dopo

la manifestazione promette di essere un'occasione unica per scoprire i segreti del suo mestiere e vivere un'esperienza indimenticabile.

Danny Boyle in Italia: evento speciale con masterclass e anteprima del nuovo film. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema si svolgerà a breve, offrendo l'opportunità di incontrare uno dei registi più influenti del panorama contemporaneo. La presenza di Danny Boyle in Italia sarà caratterizzata da un evento esclusivo che comprende una masterclass e la proiezione in anteprima di un suo nuovo progetto cinematografico. la masterclass di Danny Boyle alla casa del cinema. Dettagli dell'evento. Il prossimo giovedì 12 giugno, alle ore 12, presso la Casa del Cinema, si terrà una sessione formativa dedicata al celebre regista britannico.