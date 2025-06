Danni dal maltempo Causa infiltrazioni Ufficio postale chiuso al pubblico

A causa delle intense infiltrazioni d’acqua provocate dal maltempo delle scorse ore, l’ufficio postale di Piantedo, situato in via Giuseppe Garibaldi 213/b, è stato temporaneamente chiuso al pubblico. La situazione richiede interventi urgenti e gli accertamenti sono in corso per ripristinare il servizio quanto prima. Nel frattempo, i residenti devono rivolgersi all’ufficio di Delebio, in piazza Santa Domenica. La comunità attende con speranza una pronta soluzione per ridare fluidità ai servizi postali.

In questa notizia si parla di: Ufficio Postale Danni Maltempo

