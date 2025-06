Danimarca verso il divieto del burqa a scuola la Lega chiede misure analoghe in Italia | Il velo è una forma di oppressione e una concreta limitazione della libertà individuale

In un clima di crescente attenzione alle questioni di libertà e rispetto dei diritti individuali, la Danimarca si muove verso il divieto del burqa nelle scuole. La Premier Frederiksen sottolinea come il velo rappresenti un atto di oppressione, spingendo la Lega in Italia a chiedere misure simili. La discussione si infiamma, sollevando interrogativi fondamentali sulla coexistenza tra libertà di scelta e valori sociali condivisi, aprendo un dibattito che riguarda tutti noi.

La premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen ha proposto il divieto del velo islamico integrale, burqa e niqab, nelle scuole e università del paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Divieto Burqa Velo Danimarca

"La democrazia viene prima". Stop al velo islamico nelle scuole danesi - Il primo ministro danese socialdemocratico vuole estendere il divieto di burqa e niqab nelle scuole e nelle università: "La società danese non può essere governata dal conservatorismo religioso" ... Segnala msn.com

Danimarca, Frederiksen propone restrizioni su velo e spazi di preghiera nelle scuole: "La democrazia viene prima" - La premier danese Mette Frederiksen vuole estendere alle scuole e università il divieto di burka e niqab, e rimuovere le sale di preghiera: "Basta lacune che permettono il controllo religioso" #Europe ... msn.com scrive

Danimarca, vietato il velo integrale nei luoghi pubblici - Secondo il direttore, questo divieto potrebbe avere un impatto particolarmente negativo sulle donne musulmane che scelgono di indossare il niqab o il burqa. "Mentre alcune restrizioni specifiche ... Come scrive tg24.sky.it

Danimarca: proteste contro il divieto di velare il volto