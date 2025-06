Dancer in the dark torna al cinema il 9 10 e 11 giugno con movies inspired

Dancer in the Dark, il capolavoro struggente di Lars von Trier, torna a incantare il pubblico il 9, 10 e 11 giugno grazie a Movies Inspired. Questa iniziativa speciale permette di rivivere l’intensità di un cinema d’autore unico, restaurato in qualità 4K per un’esperienza visiva senza precedenti. Un’occasione imperdibile per riscoprire uno dei film più toccanti e controversi del panorama internazionale, portando in sala emozioni autentiche e riflessivi spunti di riflessione.

Il cinema di Lars von Trier, uno dei registi più influenti e controversi del panorama internazionale, torna ad essere protagonista sul grande schermo grazie a una nuova iniziativa di distribuzione. La società Movies Inspired ha annunciato la riproposta in sala di tre tra le sue opere più amate, tutte restaurate in qualità 4K. Questa operazione mira a valorizzare il patrimonio cinematografico del cineasta danese, offrendo al pubblico un'esperienza visiva di altissimo livello e permettendo di riscoprire i capolavori di uno dei pionieri del movimento Dogma 95.

