“Dammi il numero e non ti multo” indagato per molestie e concussione il vigile che fa catcalling

Un episodio inquietante scuote Roma: un vigile della polizia locale indagato per molestie e concussione, accusato di aver molestato passanti con atteggiamenti inappropriati. La denuncia di Flavia Restivo e le indagini in corso portano alla luce un grave problema di abuso di potere, evidenziando quanto sia fondamentale vigilare sulla tutela delle vittime. La giustizia deve fare luce: ogni voce conta e può fare la differenza.

Indagini in corso sull'agente della polizia locale di Roma Capitale che molestava le passanti. Molestie aggravate e concussione le ipotesi di reato. Flavia Restivo, che per prima ha denunciato, a Fanpage.it: "Soddisfatta per tutte le ragazze che hanno subito anche comportamenti più gravi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Molestie Concussione Dammi Numero

Vigile indagato per molestie aggravate e concussione. La difesa: "Nessuna prova" - L'indagine che coinvolge un vigile indagato per molestie aggravate e concussione sta scuotendo l'opinione pubblica.

“Dammi il numero e non ti multo”, indagato per molestie e concussione l’agente municipale che fa catcalling - L'agente, in servizio al I Gruppo Prati, avrebbe fatto catcalling ad alcune passanti, molestato altre. Così il sostituto procuratore, Francesco Marinaro ha emesso anche un decreto di perquisizione, ... Riporta fanpage.it

«Se mi dai il tuo numero non ti faccio la multa», poi l'insistenza in chat: molestata dal vigile su WhatsApp - Una donna ha accusato un vigile di molestie. Ma non è la sola ... «Mi ha detto "Se mi dai il tuo numero non ti faccio la multa - ha ricordato -. L'ho fatto e ha iniziato a tartassarmi per giorni». La ... Secondo corriereadriatico.it

Festival di Cannes, abbiamo chiamato (senza successo) il numero anti molestie - Come potete vedere dalle foto (sopra e sotto), i cartoncini parlano chiaro: "Si esige un comportamento corretto", e sul retro: "Le molestie ... quindi se può darmi un altro numero ed è qui ... Secondo wired.it

Il venditore di barbecue deriso è il Re Supremo: la regina degli affari lo chiama padrone e le belle