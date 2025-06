Damante M5S | Salvini si rassegni non basterà il Ponte a risolvere i problemi della viabilità in Sicilia

Salvini si rassegni: il ponte non risolverà i problemi della viabilità in Sicilia. La senatrice M5s Ketty Damante denuncia l’immobilismo sulla A19, una vera odissea per i cittadini, mentre i lavori restano bloccati e le promesse non si concretizzano. È ora che chi ha il dovere di vigilare si attivi, perché le emergenze delle infrastrutture siciliane non possono aspettare oltre.

"Viaggiare sulla A19 è una vera odissea e lo sanno bene i cittadini. Una situazione denunciata più volte e, ad oggi, i lavori restano ancora fermi al palo", è quanto afferma la senatrice M5s Ketty Damante. "Salvini che pensa solo al suo ponte - aggiunge - tace mentre chi dovrebbe vigilare è un.

