Dall’Africa al cuore di Bresso | Ci prendiamo cura del verde

Dall'Africa al cuore di Bresso, un gesto di solidarietà e impegno che trasforma il verde pubblico in un segno tangibile di integrazione. Donne migranti, ospiti del Centro di Accoglienza Straordinaria di via Clerici gestito dalla Croce Rossa Italiana, dedicano il loro tempo e la loro cura alla manutenzione delle aiuole comunali, creando un ponte tra culture diverse e rafforzando il tessuto sociale della città. Arrivano dalla Costa...

Curano, riordinano e puliscono le aiuole comunali della città; gratuitamente, silenziosamente, con grande cura. A Bresso, l’integrazione sociale delle donne migranti, che hanno lasciato l’Africa e che sono ospitate nel Centro di Accoglienza Straordinaria di via Clerici, gestito dalla Croce Rossa Italiana, si svolge anche sul territorio urbano, sistemando le piccole aree verdi dei quartieri cittadini e del centro storico. Arrivano dalla Costa d’Avorio, dalla Somalia e dalla Guinea, sono in via Clerici chi da due anni e chi da soli tre mesi, parlano soprattutto il francese e anche un po’ d’italiano, grazie ai corsi di formazione organizzati dalla stessa Cri: Traore, Nimo, Angeline, Toure, Souare e Kone sono i nomi delle donne, che i volontari dell’associazione “Mi prendo cura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dall’Africa al cuore di Bresso: "Ci prendiamo cura del verde"

