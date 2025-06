Dalla Spagna | Emerson Royal vuole tornare al Betis Le ultime news

Il difensore del Milan, Emerson Royal, ha avuto contatti col Real Betis e potrebbe lasciare il Diavolo in estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dalla Spagna: “Emerson Royal vuole tornare al Betis”. Le ultime news

In questa notizia si parla di: Emerson Royal Betis Spagna

Fantacalcio, perché comprare (e perché no) Emerson Royal - Dopo due anni in prestito al Betis Siviglia, arriva la grande chiamata del Barcellona, dove però colleziona solamente 3 presenze. Dopo l’esperienza in Spagna, approda in ... Il ruolo di Emerson Royal ... Secondo fantacalcio.it

Milan, ecco il primo rinforzo: in rossonero grazie a Emerson Royal - Il Betis sa che arriveranno offerte numerose per lo statunitense, che può voler spiccare il volo verso squadre più prestigiose. E per questo potrebbe accettare Emerson Royal più un conguaglio ... Segnala spaziomilan.it

Emerson Royal, chi è il nuovo esterno dell’AC Milan - Scopri chi è Emerson Royal, il talentuoso esterno brasiliano che si unisce ... Ha iniziato in Brasile e poi è andato in Europa. Ha giocato per il Betis Siviglia e poi per il Tottenham. Con il Betis ha ... Scrive spaziomilan.it

EMERSON ROYAL - come gioca e quali sono le skills del difensore brasiliano