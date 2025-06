Dalla Notte Celeste show al Festival Maratona in Lirica

dalla notte celeste show al festival maratona in lirica. Un’estate ricchissima di eventi in città e nelle frazioni, pensata per coinvolgere tutte le età. Presentato il programma dell’Estate Castellana, organizzato da amministrazione e Pro Loco con il prezioso supporto di associazioni, volontari e commercianti. La sindaca Marchetti ha sottolineato l’importanza di ritrovare l’Arena, "il cuore pulsante della nostra comunità", un simbolo di identità e convivialità pronto a rinascere con energia e passione.

Un’estate ricchissima di eventi in città ma anche nelle frazioni, per un pubblico di tutte le età. È stato presentato il programma dell’ Estate Castellana organizzato da amministrazione e Pro Loco "con la collaborazione di tante associazioni, volontari e commercianti", ha detto la sindaca Marchetti, programma che include decine di eventi di enogastronomia, teatro, musica, sport. La sindaca ha rimarcato l’importanza di ritrovare l’ Arena, "il nostro grande teatro all’aperto che ospiterà una programmazione artistica di altissimo livello". L’assessore alla Cultura, Claudio Carboni, che del programma dell’Arena è stato l’artefice, ha esordito ricordando eventi come l’ormai vicinissimo " Street Food dal 13 al 15 giugno, evento arricchito da nuove collaborazioni, non solo con il teatro di strada più grande d’Europa, ma con il coinvolgimento delle associazioni locali", e rimarcando come anche la musica "sarà un altro potente filo conduttore dell’Estate Castellana 2025, il linguaggio che unisce generazioni, luoghi ed esperienze", e annunciando altri eventi tra i tanti come il Festival Maratona d’Estate in Lirica (ospitato dal Convento dei Frati Cappuccini, ndr) e In mezzo scorre il fiume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla Notte Celeste show al Festival Maratona in Lirica

