Dalla fusione del blues al folk Omaggio a Pino Daniele e tanto rock

Preparati a un viaggio sonoro senza confini, dove il blues si fonde con il folk, l'omaggio a Pino Daniele si anima tra jazz e rock, e le suggestioni dall'India si intrecciano con musiche popolari e teatrali. Un intero mese di eventi che trasformeranno Sovico in un palcoscenico di emozioni e scoperta. Oggi alle 21, il sipario si alza con il “Giada Singer Event - Dreams”, un’esplorazione musicale da non perdere.

