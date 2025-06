Dal Veneto a Coriano in moto un tour nel ricordo di Marco Simoncelli

Un viaggio tra ricordi e passione, un percorso in moto che unisce il Veneto a Coriano per ricordare Marco Simoncelli, il Sic. Sabato 7 giugno, i mototuristi del Club Mototurismo Triveneto attraverseranno paesaggi mozzafiato, culminando in un momento di commemorazione e solidarietĂ . La benedizione a Coriano rappresenta un gesto di affetto e rispetto, un tributo indelebile a un campione indimenticabile. Un tour che resterĂ nel cuore di tutti i partecipanti.

Sabato, 7 giugno, dai Colli Euganei a Coriano in moto per un tour dedicato al Sic. All’ora di pranzo arriverĂ in via Garibaldi, nell'ambito dell'iniziativa “Sic sunt leones”, la comitiva di motociclisti del Club Mototurismo Triveneto. In piazza Don Minzoni, alle 14,30,si terrĂ la benedizione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Dal Veneto a Coriano in moto, un tour nel ricordo di Marco Simoncelli

