Dal Sistema Rosa al grande salto negli Stati Uniti | Il mio obiettivo? Giocare nella Nba femminile

Dal sistema rosa alle luci della NBA femminile: il sogno di Francisca Chukwu, che all'età di 11 anni ha scoperto il basket in Nigeria, un paese in forte ascesa nel panorama internazionale. La recente impresa delle ragazze nigeriane ai Giochi di Parigi 2024, con la storica vittoria contro l’Australia, testimonia il potenziale e la crescita di questo sport. Ora, il suo obiettivo è giocare nella WNBA, portando il talento africano sul palcoscenico mondiale.

Francisca Chukwu ha conosciuto a 11 anni il basket, uno sport diventato sempre più popolare in Nigeria come dimostra la recente impresa della squadra femminile ai Giochi di Parigi 2024. Dalla vittoria storica contro l’Australia (terza nel ranking Fiba delle nazionali più forti al mondo) la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Dal Sistema Rosa al grande salto negli Stati Uniti: "Il mio obiettivo? Giocare nella Nba femminile"

