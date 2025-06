Dal saccheggio in albergo al furto delle monetine di un giornale

Un'ondata di furti rapidi e sfrontati ha scosso il tranquillo Alto Adige, culminando con l'arresto di un 45enne ceco a Cermes. Dalle sottrazioni di monetine di giornale ai saccheggi in albergo, la sua sequenza di azioni illecite ha lasciato sgomenti i residenti e le forze dell'ordine. Scopriamo come un semplice sospetto si sia trasformato in un’indagine che ha portato alla cattura del colpevole, rivelando i rischi di una microcriminalità in espansione.

Una serie di furti nell'arco di poco tempo è costata cara a un 45enne ceco arrestato dai carabinieri di Cermes, in Alto Adige. Tutto è cominciato quando il titolare di un albergo di Marlengo, dopo aver notato uno sconosciuto allontanarsi dalla propria struttura, in maniera piuttosto ambigua.

