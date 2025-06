Dal ritiro all’arrivo di De Bruyne | Mertens spiazza tutti

Dal ritiro alla festa di bentornato, il ritorno di Dries Mertens a Napoli ha sorpreso tutti: non solo per il suo ruolo di leggenda azzurra, ma anche come nuovo cittadino onorario. La città partenopea celebra il suo eroe, mentre lui si apre a un futuro incerto ma ricco di possibilità, lasciando intendere che il capitolo napoletano potrebbe non essere ancora finito. In effetti, Ciro, così soprannominato dai napoletani,...

Il ritorno a Napoli di Dries Mertens coincide con il riconoscimento della città partenopea: ora ‘Ciro’ è a tutti gli effetti un napoletano Il miglior marcatore della storia della SSC Napoli diventa cittadino onorario di Napoli. Si chiude un cerchio, o forse si apre. Perché Dries Mertens, alla domanda su un futuro in dirigenza azzurra non esclude nulla: “Ora devo staccare, poi ci pensiamo”. In effetti Ciro, così soprannominato dai napoletani, pensa anche al ritiro dopo aver vinto in Turchia con la maglia del Galatasaray. Mertens e l’annuncio su De Bruyne – calciomercato.it L’ex attaccante azzurro spiega che continuerà a vivere a Napoli, motivo per il quale ha ancora casa a palazzo Donn’ Anna, con vista sul Golfo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dal ritiro all’arrivo di De Bruyne: Mertens spiazza tutti

Una serata dalle emozioni forti per tutti i tifosi del Napoli. Lo stesso è stato per un altro cuore azzurro come Dries Mertens ieri sera ad Istanbul, che si è laureato campione di Turchia per la seconda volta consecutiva con il suo Galatasaray Immancabile il giro Partecipa alla discussione

#Mertens: “Futuro? Non so cosa farò, ma dopo il ritiro ho tanti progetti” Partecipa alla discussione

