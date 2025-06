Dal Napoli Campione d’Italia al Milan e la richiesta di Leao contropartita | un super rinforzo per la difesa

Dal tricolore del Napoli alla proposta di scambio con Leao, il calcio italiano si infiamma di voci e trattative da show. La richiesta di un super rinforzo in difesa, con Rafa Leao come contropartita, apre un capitolo tutto da scrivere tra Napoli e Milan. In un clima di tensione e strategie audaci, il mercato si prepara a sorprenderti con colpi che potrebbero cambiare le sorti delle squadre e della Serie A stessa.

Rafa Leao come contropartita per il difensore: dal Napoli al Milan, la clamorosa operazione di mercato che interessa due paesi Dal Napoli al Milan e la richiesta di Leao contropartita: un super rinforzo per la difesa (Ansa Foto) – SerieAnews Primo, non prenderle. Un mantra che in Italia è regola imprescindibile per poter vincere lo scudetto. Una statistica che non ammette repliche né deroghe. La squadra che incassa meno gol vince il tricolore. L'esempio è arrivato anche dal Napoli di Antonio Conte. L'aveva detto l'allenatore salentino in sede di presentazione lo scorso giugno. Troppi i gol incassati, si doveva lavorare inizialmente sulla difesa, trasformarla in impermeabile per poter ottenere qualcosa.

