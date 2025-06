Dal Napoli al Milan che botto di mercato | il top player va da Allegri

Dal Napoli al Milan, ecco il colpo di mercato che sta facendo parlare tutti: il top player si avvicina ad Allegri, pronto a cambiare maglia e destinazione. Un percorso che ha acceso dibattiti e attese, segnando un nuovo capitolo nel calciomercato italiano. Con rinnovate ambizioni e un piano strategico in evoluzione, il Milan si prepara a riscrivere le proprie sorti: la rivoluzione è alle porte e tutto è possibile.

Un percorso che ha fatto sempre molto discutere: Allegri lo chiama, il calciatore è pronto a passare al Milan C'è aria di rivoluzione in casa Milan. Dopo la pessima stagione conclusasi con un nono posto e la contestazione di tutto il popolo rossonero, i piani alti del Milan hanno deciso di fare un passo indietro, affidando la gestione della parte sportiva a Igli Tare, ex direttore della Lazio. In meno di 48h Tare ha subito riportato a Milano Massimiliano Allegri, giĂ campione d'Italia con i rossoneri e nome apprezzatissimo dalla piazza. L'arrivo del tecnico toscano da solo però non basta e servirĂ rivoluzionare la rosa anche negli uomini: Maignan non è così sicuro della permanenza, stessa cosa si può dire anche di Theo Hernandez per il quale squillano sirene arabe.

