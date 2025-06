Dal Cosplay al cubo di Rubik Ferrara si trasforma nel regno della cultura pop

Dal cosplay al cubo di Rubik, Ferrara diventa il cuore pulsante della cultura pop! Dieci giorni di divertimento, eventi e musica trasformeranno piazza XXIV Maggio nel regno delle passioni geek, offrendo un’esperienza coinvolgente e indimenticabile. La seconda edizione del ‘Wonder Gulp Festival’ dal 13 al 22 giugno promette di catturare l’immaginazione di tutti gli appassionati: preparatevi a vivere un festival unico nel suo genere, all'insegna della fantasia e del divertimento a ingresso gratuito.

