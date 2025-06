Dal 7 giugno Chi può batterci? family game show condotto da Liorni

Dal 7 giugno, la sfida più coinvolgente dell’estate torna su Rai1 con “Chi può batterci?”, il family game show condotto da Marco Liorni. Tre nuove puntate piene di suspense, risate e colpi di scena, che metteranno alla prova il talento delle famiglie italiane. Pronti a scoprire chi potrà batterci questa volta? La sfida è aperta: non perdetevi l’appuntamento che promette divertimento e emozioni senza precedenti!

Roma, 6 giu. (askanews) – Dopo una speciale anteprima andata in onda a settembre, dal 7 giugno torna in prima serata su Rai1 “Chi può batterci?”, il family game show prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine, condotto da Marco Liorni, pronto a rimettersi in gioco in tre nuove puntate al sabato. Lo studio è pronto e porta con sé molte novità. Un restyling dal forte impatto visivo: la scenografia, completamente ripensata da Riccardo Bocchini, e la fotografia, firmata da Mario Catapano, contribuiranno a valorizzare ritmo e atmosfere. Sarà un’esperienza molto coinvolgente e dinamica, in cui una squadra composta da sei vip capitanata da Marco Liorni, affronterà in ogni puntata 101 agguerriti concorrenti scelti tra il pubblico in studio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

