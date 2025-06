dal 4 al 6 luglio vino al borgo anima borgo ferrovia

Dal 4 al 6 luglio, il cuore di Avellino si trasforma in un crocevia di sapori e tradizioni con la prima edizione di “Vino al Borgo”. Promossa dall’associazione “Per Borgo Ferrovia” e patrocinata dal Comune, questa manifestazione enogastronomica promette tre serate all’insegna dei calici sollevati e del buon cibo, in un’atmosfera autentica e coinvolgente. Più di 40 stand tra cantine e punti ristoro aspettano di accoglierti: preparati a vivere un’esperienza indimenticabile nel suggestivo quartiere storico.

In alto i calici per la prima edizione di " Vino al Borgo ", manifestazione enogastronomica promossa ed organizzata dall' associazione "Per Borgo Ferrovia", con il patrocinio del Comune di Avellino, che andrà in scena dal 4 al 6 luglio in piazza Pasquale Venezia, nel cuore dello storico quartiere avellinese (a pochi passi dalla stazione). Più di 40 stand ospiteranno cantine vitivinicole e punti ristoro per consentire ai partecipanti di godere delle prelibatezze del territorio irpino in un contesto dinamico, adatto sia agli addetti ai lavori che ai semplici appassionati.