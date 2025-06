Dakota Johnson scollature e trasparenze | la vendetta fashion contro l’ex Chris Martin

Dakota Johnson ha fatto il suo ritorno sulla scena in modo irresistibile, sfoggiando uno stile audace e raffinato che parla di rinascita e indipendenza. Con una scollatura sensuale e trasparenze firmate Nensi Dojaka, l'attrice 35enne ha catturato l'attenzione di tutti, lasciando intendere che la moda può essere la sua arma più potente. Un messaggio di forza e stile che certamente farà parlare...

Dakota Johnson riappare dopo la fine della relazione con Chris Martin e lo fa in grande stile. L'attrice 35enne ha lasciato tutti a bocca aperta sfoggiando un outfit completamente trasparente firmato Nensi Dojaka. Sensuale, elegante e sicura, Dakota sembra aver trovato nella moda la sua forma di rinascita, lanciando (forse) anche un messaggio diretto al suo ex: "Ecco cosa ti perdi". Un'apparizione che non passa inosservata. Dakota Johnson ha catturato l'attenzione a New York con un look audace e trasparente, segnando la sua prima apparizione pubblica dopo la rottura con Chris Martin. L'attrice è stata fotografata mentre lasciava il Greenwich Hotel indossando un body nero trasparente abbinato a una gonna midi in tulle, completando il look con accessori griffati.

In questa notizia si parla di: Dakota Johnson Chris Martin

