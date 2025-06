Dagli Usa con amore! Courtney Schwan e il sogno italiano nel beach volley

Dagli Stati Uniti con amore, Courtney Schwan porta con sé il sogno italiano nel beach volley. La protagonista del 2025 Beach Zone, insieme a Bastiani e Spada, si appresta a vivere un’estate ricca di emozioni e sfide nel campionato italiano. Con il cuore diviso tra due terre e la cittadinanza italiana in arrivo, Courtney rappresenta il perfetto ponte tra culture e passioni sportive, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura nel volley sulla spiaggia.

Courtney Schwan protagonista del beach volley italiano 2025 Beach Zone con Bastiani e Spada Dagli Stati Uniti all'Italia, Courtney Schwan si prepara a essere ancora una volta una delle grandi protagoniste della stagione estiva 2025 del beach volley italiano. L'atleta americana, che ha recentemente sposato il tecnico e giocatore italiano Giacomo Titta e sta per ottenere la cittadinanza italiana, sarà al via del Campionato Italiano di beach volley in coppia con Arianna Barboni, per il secondo anno consecutivo. Nella nuova puntata di Beach Zone, con la conduzione di Simona Bastiani ed Enrico Spada, scopriamo la storia sportiva, il presente competitivo e le ambizioni future di una delle giocatrici più attese del panorama italiano e internazionale.