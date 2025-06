Dagli alunni-giornalisti numerosi e utili consigli per gli amministratori

Dagli alunni giornalisti numerosi e utili consigli per gli amministratori. Gabriele Manfrin racconta il successo di "Cronisti in classe", il progetto de La Nazione che ha trasformato gli studenti in veri e propri reporter, coinvolgendo anche il Comune nella visione della Firenze del domani. Un’iniziativa che ha non solo stimolato la creatività dei giovani, ma offerto preziosi spunti di riflessione per chi governo la città . Ne abbiamo parlato...

di Gabriele Manfrin FIRENZE Cronisti in classe, il progetto de La Nazione che trasforma gli studenti in agguerriti giornalisti, si è concluso in grande stile. I ragazzi, durante l’anno, hanno vestito i panni dei cronisti e realizzato pagine che sono state pubblicate ogni settimana tra febbraio e maggio. Anche il Comune ha preso parte all’iniziativa, proponendo alle scuole di raccontare come si immaginano la Firenze del futuro. Ne abbiamo parlato con Benedetta Albanese, assessora all’Educazione del Comune di Firenze, presente alla cerimonia finale per premiare alcune classi che hanno scelto proprio la proposta dell’assessorato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Dagli alunni-giornalisti numerosi e utili consigli per gli amministratori"

In questa notizia si parla di: Giornalisti Dagli Alunni Numerosi

"Dagli alunni-giornalisti numerosi e utili consigli per gli amministratori" - di Gabriele Manfrin FIRENZE Cronisti in classe, il progetto de La Nazione che trasforma gli studenti in agguerriti giornalisti, si ... Scrive quotidiano.net

Ecco gli alunni ’giornalisti’ - Gli alunni che hanno realizzato i servizi sono: Costanza Alvarez, Lapo Angeli, Allegra Badalassi, Gabriele Bonardi, Agnese Boretti, Ginevra Chaouachi, Samuele Degli Angeli, Giulio Di Maggio ... Secondo lanazione.it

Ecco gli alunni giornalisti - Questi gli alunni coinvolti nella realizzazione della pagina: Andrea Bargellini, Sara Cammarelle, Pietro Conti, Tommaso Eroli, Fabio Esperti Valdivieso, Ginevra Ferrini, Grace Fulgaro, Blearba ... Riporta lanazione.it

Progetto „STOP alla violenza sulle le donne“ classe 2^F scuola media U. Foscolo (I.C. Bolzano VI)