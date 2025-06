Da Vlahovic a Chiesa | 4 nomi di Allegri per il nuovo Milan

C’è quindi grande attesa per le mosse di Massimiliano Allegri, che potrebbe portare nel nuovo Milan quattro nomi di spicco come Vlahovic e Chiesa. Il ritorno dell’allenatore livornese segna un cambio di rotta deciso, con l’obiettivo di rinvigorire il club e costruire una squadra competitiva. La strategia di Allegri si prospetta all’insegna di grandi rinforzi e ambizioni rinnovat?e: il futuro rossonero è più vicino che mai.

Nell'ultimo appuntamento con Ti Amo Calciomercato abbiamo approfondito i temi legati al club rossonero. La situazione Il nuovo ciclo del Milan passa da Massimiliano Allegri. Il ritorno in panchina dell'allenatore livornese rappresenta il secondo passo della rivoluzione rossonera dopo l'approdo di Tare in dirigenza. Da Vlahovic a Chiesa: 4 Nomi di Allegri per il nuovo Milan – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) C'è quindi grande attesa per le prime mosse di mercato della società meneghina che però dovrà guardarsi anche da alcune possibili partenze illustri. Di questo ed altro ha parlato il collega Stefano Bressi ai microfoni di 'TiAmoCalciomercato' sul nostro canale YouTube.

In questa notizia si parla di: Allegri Milan Vlahovic Chiesa

Ma non ci avevano detto, quelli che sanno, gli insiderzzz, che Vlahovic aveva bisogno di un allenatore? Poi leggo la seconda intervista di Chiesa che incensa Max. Ma non era quello che a giorni alterni andava in società a chiedere l'allontanamento del fantin Partecipa alla discussione

Comunque ve lo giuro che mi piscio sotto visto la narrativa che c’era tra Dusan e lo stesso Chiesa che invece ha detto tutto il contrario di allegri, quanto ci hanno sguazzato dentro i giornalisti Partecipa alla discussione

