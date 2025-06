Da stagista a ceo a 26 anni | Luca Cozzarini e la rivoluzione di Brum la start up milanese per la patente in un click

Da stagista a CEO a soli 26 anni, Luca Cozzarini ha trasformato un sogno d'infanzia in realtà: fondare Brum, la startup milanese che rende possibile ottenere la patente in un click. Nato con aspirazioni di astronauta e veterinario, Luca ha dimostrato che con passione e determinazione si può rivoluzionare il mondo. La sua storia è un esempio di come le scelte più improbabili possano portare alle innovazioni più sorprendenti, aprendo nuove strade per il futuro.

Bocciato all'esame della patente, non credeva che avrebbe dato i natali proprio a una startup che punta a rivoluzionare e digitalizzare il settore.

