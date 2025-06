Da Sanremo alla Pixar Lucio Corsi diventa la voce di un alieno nel film ‘Elio’ – Trailer

Sanremo, Eurovision e il mondo Pixar si incontrano nell’eccezionale trasformazione di Lucio Corsi: da musicista a voce di un alieno nel nuovo film ‘Elio’. La sua passione per l’universo Pixar, già evidente in dettagli simbolici, ora si estende al grande schermo, portando la sua creatività oltre i confini della musica. Un viaggio sorprendente che unisce arte, musica e cinema, rivelando un talento poliedrico pronto a conquistare il cuore di tutti.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La passione di Lucio Corsi per l’universo Pixar non è mai stata un mistero per i fan più attenti. Quel dettaglio curioso – la scritta Andy con la ‘n’ rovesciata, incisa sulla suola di uno stivale – esibito sul palco di Sanremo e durante la finale dell’Eurovision Song Contest, era un chiaro omaggio a Toy Story e al legame tra Woody e il suo giovane proprietario. Un piccolo simbolo che rivelava un legame profondo con l’immaginario Pixar. Oggi quell’affinità si trasforma in un’occasione concreta e inaspettata: il cantautore toscano debutta nel mondo del doppiaggio prestando la sua voce a Tegmen, un ambasciatore alieno nel nuovo film d’animazione Disney e Pixar, Elio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it