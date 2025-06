Da Ponterosso all' arco di Riccardo torna lo spettacolo del golf in città

Da Ponterosso all’Arco di Riccardo, torna lo spettacolo del golf in città. La terza edizione di “Southwest Greens Central Europe In City Golf presented by Double Tree by Hilton” promette emozioni uniche nel cuore di Trieste sabato 7 giugno. Con 18 buche distribuite tra i punti più iconici del centro, questa sfida sportiva trasforma la città in un campo da golf a cielo aperto, un evento imperdibile per appassionati e curiosi.

