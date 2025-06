Da Milano a Venezia in 15 minuti con il treno Perché è possibile e quando potremo farlo

Immaginate di attraversare l’Italia da Venezia a Milano in appena 15 minuti, come una passeggiata al parco. Un sogno che potrebbe presto diventare realtà grazie a un innovativo sistema di trasporto in fase di sperimentazione nel Veneto. Questa tecnologia rivoluzionaria, se si rivelerà efficace, cambierà per sempre il nostro modo di viaggiare tra le due città e oltre. Ma quando potremo vivere questa nuova era dei trasporti? Restate sintonizzati.

Milano, 6 giugno 2025 – Da Venezia a Milano nel tempo necessario a una passeggiata al parco sotto casa. O, restando in tema trasporti, per un viaggio in metropolitana di durata nemmeno troppo lunga. Verrà sperimentato in Veneto il sistema che in futuro potrebbe portare alla realizzazione di un treno ipersonico, capace di collegare Venezia a Milano in un batter d’occhio della durata di 15 minuti. Non solo. Si tratterà – qualora il sogno dovesse trasformarsi in realtà – di un viaggio a impatto zero sull’ambiente, oltre che vantaggioso sul fronte della produzione di energia. Questo perché il mezzo utilizzato dovrebbe essere costruito come una capsula a levitazione magnetica che non inquina e consuma meno energia di quella che produce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Milano a Venezia in 15 minuti con il treno. Perché è possibile e quando potremo farlo

