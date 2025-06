Da medicinale anti Covid a farmaco salva vita per i gatti | Gemmato firma il via libera al remdesivir per uso veterinario

Da farmaco contro il COVID-19 a salvavita per i nostri amici felini: il Remdesivir, noto come Veklury, ottiene l’autorizzazione in via straordinaria per il trattamento della Peritonite Infettiva Felina (FIP). Questa decisione rivoluzionaria apre nuove speranze per i gatti affetti da questa drammatica malattia, offrendo ai veterinari uno strumento in più nella lotta. Un passo importante che potrebbe cambiare il destino dei nostri pelosetti.

Il farmaco anti-Covid Remdesivir potrà essere utilizzato per curare la Peritonite infettiva felina dei gatti. «Ho firmato la circolare esplicativa, indirizzata ai medici veterinari e ai farmacisti, alle istituzioni e a tutti gli operatori del settore coinvolti, che autorizza l’utilizzo in deroga del farmaco Veklury, a base di remdesivir, per il trattamento della Peritonite Infettiva Felina (Fip)». Lo annuncia il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. L’annuncio del sottosegretario Gemmato. «Come promesso lo scorso 20 maggio – afferma l’esponente di Fratelli d’Italia in una nota – manteniamo l’impegno assunto verso milioni di famiglie italiane che convivono con un gatto, e verso il mondo dei volontari, dei gattili e dei professionisti che da anni attendono una risposta concreta per contrastare una malattia ad altissima letalità e per la quale invece è disponibile una cura efficace». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Da medicinale anti Covid a farmaco salva vita per i gatti: Gemmato firma il via libera al remdesivir per uso veterinario

