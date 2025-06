Da Italia viva a Meloni Gruppioni lascia Renzi | FdI è il nuovo centro

da Italia Viva a Meloni, gruppioni lascia Renzi: FdI è il nuovo centro. Roma, 5 giugno 2025 – Gruppioni, da che cosa nasce la scelta di approdare in FdI? “Una decisione maturata con grande consapevolezza e coerenza,” risponde la deputata Naike Gruppioni, che, dopo aver lasciato Azione per Italia Viva, ha scelto di abbandonare i renziani per i meloniani. È stato naturale: voler fare politica nel senso più pieno e autentico, non come costruzione tattica, ma come impegno concreto. Fratelli d’Italia è oggi

Roma, 5 giugno 2025 – Gruppioni, da che cosa nasce la scelta di approdare in FdI? “Una scelta maturata con grande consapevolezza e coerenza – risponde la deputata Naike Gruppioni che, dopo aver lasciato Azione per Italia viva, ha mollato i renziani per i meloniani –. È stato naturale: voler fare politica nel senso più pieno e autentico, non come costruzione tattica, ma come impegno concreto. Fratelli d’Italia è oggi il partito capace di esprimere quella serietà, quella costanza e quella umiltà che servono per le sfide reali. Non cerco una ‘operazione politica’, ma un progetto in cui poter lavorare con responsabilità e spirito di costruzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Italia viva a Meloni, Gruppioni lascia Renzi: “FdI è il nuovo centro”

La deputata Naike Gruppioni lascia Italia Viva e passa a FdI. “Meloni ha dimostrato di sapere interpretare, oggi più di chiunque altro, il ruolo di guida del centro politico italiano”, dice la parlamentare, che vede nel centrosinistra “troppa confusione” Partecipa alla discussione

È tutto qui il punto: la Meloni è stabile da tre anni perché ha capito che c'è un vuoto al centro e gli italiani sono di natura centristi. Era il ruolo del PD che si è suicidato per riempirci di africani e ora è passato a lei Partecipa alla discussione

