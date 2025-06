Da Inzaghi a Fabregas a Chivu | Marotta spiega tutto

Beppe Marotta svela i retroscena più intriganti della nuova stagione nerazzurra, tra cambi di guida tecnica, colpi di mercato e decisioni strategiche. Da Inzaghi a Fabregas, passando per Chivu, scopri tutte le sfumature di una Inter che si prepara a riscrivere il proprio destino. Le parole del presidente aprono uno spiraglio sul futuro, promettendo emozioni e sorprese: ecco cosa ci aspetta.

Le parole del presidente dell'Inter Beppe Marotta a margine del Festival della Serie A di Parma, l'evento nel corso del quale è stato svelato il calendario della stagione 2025-26. Così il numero uno nerazzurro sulla situazione allenatore, dalle dimissioni di Inzaghi al tentativo per Fabregas, fino alla scelta di Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Inzaghi a Fabregas a Chivu: Marotta spiega tutto

