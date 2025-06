Da Hulk a Spiderman un incontro ravvicinato con i supereroi al centro commerciale

Preparatevi a un viaggio straordinario nel mondo dei supereroi! Domenica 8 giugno, il bus dei supereroi farà tappa al centro commerciale Le Maioliche di Faenza, portando con sé Hulk, Spiderman e tanti altri protagonisti in un incontro ravvicinato ricco di divertimento. Un’ occasione unica per grandi e piccini di vivere avventure emozionanti e lasciarsi conquistare dalla magia dell’universo Marvel. Non mancate!

Divertimento per i più piccoli (e non solo). Domenica 8 giugno il bus dei supereroi arriva al centro commerciale Le Maioliche di Faenza (via Bisaura 13). Si tratta di un vero autobus di linea completamente tematizzato che aspetta tutti i curiosi all'ingresso nord per vivere emozionanti avventure.

