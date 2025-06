da hugo pratt ai celebri peanuts

strumento potente per esplorare tematiche universali e stimolare la riflessione. Dai mondi avventurosi di Pratt alle ironiche introspezioni dei Peanuts, queste opere dimostrano che i fumetti sono molto più di semplice intrattenimento: sono vere e proprie finestre sulla complessità dell’animo umano. Scopriamo insieme come questi capolavori lascino un segno indelebile nel nostro modo di comprendere la vita.

I fumetti sono spesso visti come una forma di intrattenimento leggero. Eppure, sotto la superficie dei disegni e dei dialoghi, si nascondono riflessioni profonde sulla vita, i rapporti umani, la crescita e la società. Tre opere molto diverse tra loro — Lezioni di sopravvivenza alla vita in famiglia (Nen e Nico), Corto Maltese: Favola di Venezia di Hugo Pratt, e Il grande libro dei Peanuts — ci mostrano come il fumetto possa essere anche uno specchio dell’esistenza. I fumetti, quando ben scritti, sono strumenti potentissimi per osservare il mondo con occhi diversi: più leggeri, forse, ma non meno profondi. 🔗 Leggi su Iodonna.it