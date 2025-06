Da Gaza al referendum quando a rischio è la stabilità del Paese Il commento di Bonanni

Da Gaza al referendum, la fragilità della stabilità italiana si fa sentire più che mai. Mentre il paese si prepara alle manifestazioni del 7 giugno, le tensioni geopolitiche rischiano di amplificare divisioni interne e mettere in crisi l’unità nazionale. In un momento cruciale, è essenziale superare le contrapposizioni per proteggere il futuro dell’Italia, evitando che gli eventi esterni compromettano il nostro equilibrio interno e la democrazia stessa.

Il 7 giugno, a poche ore dal referendum, si svolgeranno manifestazioni per Gaza, rivolte contro Israele, ma non contro il terrorismo di Hamas. È difficile non intravedere in queste iniziative un pericoloso piano inclinato che, in un momento di grande delicatezza economica, geopolitica e sociale, rischia di compromettere ulteriormente la stabilità del Paese. L'Italia appare divisa, ancorata a scontri legati al passato, incapace di mettere a fuoco le prospettive future. Questa tendenza trova radici anche nei partiti, che non riescono a costruire intese neppure sui principali assi degli interessi nazionali.

