Da Fiorella Mannoia ad Ale e Franz | al via Milazzo estate 2025

Milazzo si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura e del divertimento, con l’avvio di "Milazzo estate 2025", un ricco cartellone di 18 spettacoli che spaziano tra musica, comicità e teatro. Dalla star Fiorella Mannoia ad Ale e Franz, la rassegna promette emozioni indimenticabili e continuità con la stagione invernale, culminando in un’estate memorabile per tutta la comunità. Non resta che scoprire cosa ci riserva questa entusiasmante programmazione.

Al via "Milazzo estate 2025" presentata in conferenza stampa che propone ben 18 spettacoli, alcuni dei quali distri-buiti in più serate. "Una continuità con la stagione invernale che si chiuse sabato con lo spettacolo di Chiara Francini al teatro Trifiletti – ha esordito il sindaco Pippo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Da Fiorella Mannoia ad Ale e Franz: al via"Milazzo estate 2025"

Milazzo Estate Fiorella Mannoia

