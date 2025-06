Curiosità e sapere sono stati valorizzati

Curiosità e sapere sono stati celebrati con entusiasmo, dando vita a un momento di grande ispirazione. Giampiero Cai ha commentato con entusiasmo l’esperienza, sottolineando come la cerimonia di premiazione del Campionato promosso da ’La Nazione’ rappresenti un’opportunità preziosa per i giovani giornalisti di Siena e provincia di crescere, mettersi in mostra e alimentare la passione per il giornalismo. Un’occasione che valorizza il talento, stimolando nuove idee e competenze nel mondo dell’informazione.

Giampiero Cai* "E’ stato davvero molto interessante e motivante prendere parte alla cerimonia di premiazione del Campionato promosso da ’La Nazione’, che ha celebrato il talento e l’impegno dei giovani giornalisti di Siena e provincia, rappresentando il Rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, e il Presidente del Santa Chiara Lab di Unisi, Angelo Riccaboni. Il Campionato di giornalismo rappresenta un’importante occasione di crescita e di confronto, e vedere l’entusiasmo di tanti studenti è estremamente gratificante. In particolare, lo è stato nel caso delle classi premiate – la 2C della scuola media ’San Bernardino’ di Siena e le 2A e 3A della scuola media di Pienza - per aver approfondito il tema ‘Il cibo del futuro’ con creatività, ma anche spirito critico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Curiosità e sapere sono stati valorizzati"

In questa notizia si parla di: Curiosità Sapere Sono Stati

Coppa Italia 2025, qualche curiosità su Milan-Bologna che dovete sapere prima della finale di stasera - La finale di Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna promette spettacolo e emozioni. Questi due storici club si sfideranno stasera allo stadio Olimpico di Roma, alle 21.

Piccole Curiosità Su 34 Paesi Del Mondo