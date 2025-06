Cure negate a bimbo autistico il padre vince battaglia giudiziaria

In un’epica battaglia per il diritto alle cure, la famiglia di un bimbo autistico di 9 anni ha ottenuto una storica vittoria giudiziaria. Il Tribunale di Napoli ha infatti ordinato all’ASL di garantire immediatamente le terapie prescritte, segnando un importante precedente nella tutela dei diritti dei minori con disabilità. Una vittoria che potrebbe aprire nuove strade per molte altre famiglie in difficoltà.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha vinto la sua battaglia legale la famiglia del bimbo autistico di 9 anni a cui finora erano state negate le cure: con un’ordinanza urgente, lo scorso 3 giugno, il Tribunale di Napoli (Sezione Lavoro, prima Sezione, giudice Simona D’Auria) ha condannato l’Asl Napoli 1 Centro a garantire immediatamente i trattamenti riabilitativi (logopedia e psicomotricità) prescritti a un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3. Il caso era salito agli onori della cronaca nei mesi scorsi, quando il padre del bambino si era rivolto alla trasmissione “Fuori dal Coro” su Rete 4, lanciando un appello accorato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cure negate a bimbo autistico, il padre vince battaglia giudiziaria

