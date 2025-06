Cure dentistiche gratuite per minori fragili | firmato il protocollo Un Dentista per Amico

Un sorriso sano e sicuro è un diritto di ogni bambino, anche i più fragili. Questa mattina a Salerno, è stato firmato il protocollo “Un Dentista per Amico”, un’iniziativa che garantisce cure dentistiche gratuite ai minori in situazioni di vulnerabilità. Con questa collaborazione tra Arkè Onlus, l’Ambito S5 e il Comune, si apre una nuova strada di solidarietà e prevenzione, perché nessun bambino debba rinunciare a un sorriso.

È stato presentato questa mattina presso l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Salerno il protocollo d'intesa per l'avvio del progetto "Un Dentista per Amico", promosso da Arkè Onlus in collaborazione con l'Ambito S5 e il Comune capofila. Il progetto, già attivo in diverse regioni italiane.

