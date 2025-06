Cultura e rigenerazione sociale | Storie Campane APS festeggia un anno di impatto territoriale

Cultura e rigenerazione sociale si incontrano a Villa Fernandes di Portici, dove storie, progetti e sogni si intrecciano per un futuro più inclusivo e vibrante. Festeggiando un anno di impatto territoriale, Campane APS ha dimostrato come la coesione e l’educazione possano trasformare le comunità. Noi c’eravamo e vi diciamo che questa è solo l’inizio di un cammino di rinnovamento condiviso, che continuerà a scrivere pagine di speranza e crescita per tutta la regione.

A Villa Fernandes di Portici, l’associazione ha raccontato il proprio lavoro di coesione sociale attraverso la rivista culturale e i progetti educativi. Noi c’eravamo e vi diciamo che . Il 30 maggio scorso, Villa Fernandes a Portici si è trasformata in un crocevia di storie, progetti e visioni per il futuro della Campania. L’associazione Storie . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Cultura e rigenerazione sociale: Storie Campane APS festeggia un anno di impatto territoriale.

In questa notizia si parla di: Storie Sociale Cultura Rigenerazione

Il ruolo delle cooperative di comunità. Storie di rigenerazione sociale e sviluppo locale a partire dai territori marginali italiani. - Storie di rigenerazione sociale e sviluppo locale a partire dai territori marginali ... Attraverso progetti condivisi, queste cooperative possono stimolare un rinnovamento culturale e una maggiore ... Secondo ilplurale.it

Orizzonti, storie di rigenerazione urbana e sociale: “Abitare la valle del Serchio” - In questa puntata scopriremo come progetti innovativi stanno trasformando questi centri, restituendo nuova vita a edifici dismessi, potenziando i servizi per le comunità e migliorando la qualità ... Riporta intoscana.it

Orizzonti, storie di rigenerazione urbana e sociale - Storie Orizzonti, storie di rigenerazione urbana e sociale: Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca Storie La campionessa olimpica dall'anima rock, intervista a Vittoria Guazzini Storie Paolo Nespoli a ... Si legge su intoscana.it

Ferrara: Storie di rigenerazione sociale