crotone gli alunni della scuola don milani avranno una nuova mensa scolastica

Crotone si prepara a un importante miglioramento per i suoi giovani studenti: l’ammodernamento della mensa scolastica della scuola Don Milani. L’amministrazione comunale, sempre impegnata nel rendere la città più vivibile e funzionale, ha avviato i lavori, garantendo un servizio più confortevole e di qualità. Con questo intervento, Crotone conferma il suo impegno costante nel valorizzare il benessere delle nuove generazioni, offrendo loro ambienti all’avanguardia e servizi all’altezza delle aspettative.

Amministrazione comunale sempre in piena attività per il decoro della Città (Crotone un continuo cantiere aperto per la sustemazione di strade e marciapiedi) e per offrire qualificati servizi alla collettività, in particolare ai giovani studenti. Al via i lavori per la realizzazione di una nuova mensa scolastica per gli alunni della scuola “Don Milani”. Lo comunica l’assessore al PNRR Luca Bossi. I lavori sono stati consegnati questa mattina (6 giugno 2025) alla ditta che realizzerà l’opera che prevede un finanziamento di 386.400 euro rivenienti dal finanziamento PNRR a seguito di apposita progettazione dell’amministrazione Comunale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it