Cronisti in classe Firenze Brividi e standing ovation alla festa finale per 1 200 Tutte le scuole sul palco

Un’energia travolgente ha invaso il teatro Cartiere Carrara di Firenze durante la festa finale di Cronisti in Classe, dove 1.200 studenti delle scuole secondarie di primo grado e delle classi IV-V della primaria hanno dato vita a un vero spettacolo di talento, passione e creatività. Tra brividi e standing ovation, il loro entusiasmo ha confermato ancora una volta il valore di questa straordinaria iniziativa educativa. Un evento che ha dimostrato come le giovani menti possano davvero cambiare il mondo.

Entusiasmo alle stelle per i 1.200 alunni delle scuole secondarie di primo grado e delle classi IV e V della Scuola primaria che il 22 maggio hanno animato al teatro Cartiere Carrara la cerimonia di premiazione della XXIII edizione di Cronisti in classe, il progetto promosso da La Nazione con il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana e dell'Ufficio Scolastico Regionale e alla presenza di autorità civili e militari, sponsor, partner e sostenitori dell'iniziativa. Un'edizione da ricordare, quella del 2025, sia per il numero di classi iscritte (62) che per l'autentica pioggia di premi offerti da sponsor e sostenitori del progetto.

