Crocevia d' Europa domenica il viaggio del treno storico da Treviso fino a Nova Gorica

Domenica, il suggestivo viaggio del treno storico collega Treviso a Nova Gorica, aprendo le porte a un'esperienza unica tra storia e cultura. È l’anteprima di “Crocevie d’Europa,” il progetto innovativo del Comune di Gorizia che, tra estate e autunno, propone 45 escursioni emozionanti attraverso paesaggi e tradizioni transfrontaliere. Un’occasione imperdibile per scoprire l’anima europea di questa regione, unendo passioni e curiosità in un viaggio senza confini.

Per la prima volta il progetto cultural-turistico del Comune di Gorizia "Crocevie d'Europa" - che propone tra l'estate e il prossimo autunno un totale di 45 escursioni per portare i visitatori, a piedi, in treno, in pullman, in mongolfiera e in bici alla scoperta della cultura transfrontaliera.

