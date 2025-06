Cristina Plevani delude Loredana all’Isola in lacrime svela | Non capisco il suo ragionamento

L’Isola dei Famosi è sempre ricca di emozioni intense e colpi di scena, e questa volta il cuore di Loredana Cannata si è spezzato per la delusione ricevuta da Cristina Plevani. Tra lacrime e confessioni, la naufraga si apre, rivelando il suo disappunto e il dolore per le scelte avventate degli ultimi giorni. La questione tra le due concorrenti sta facendo discutere l’intera isola: cosa accadrà ora?

La nomination di Cristina Plevani delude Loredana Cannata all’Isola dei famosi, lo sfogo della naufraga. Durante un confessionale Loredana Cannata si è lasciata andare ad un sfogo dove ha ammesso di esserci rimasta male per come sono andate le cose nell’ultima puntata, soprattutto con Cristina Plevani. In lacrime la naufraga ha fatto sapere che le è dispiaciuto molto il fatto che i suoi compagni di avventura non l’abbiano di nuovo salvata nella catena a scelta. Parlando poi con Paolo Vallesi ha detto: “ A me ferisce Cristina, non capisco proprio il suo ragionamento.” Loredana Cannata ha aggiunto: “ Ha detto di avermi votato per giocare. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com