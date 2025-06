Cristian Chivu allenatore dell’Inter come giocherebbe | dal 3-5-2 al 4-3-3 e spazio ai trequartisti

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, si prepara a rinnovare la squadra con un approccio tattico versatile, passando dal classico 3-5-2 al più offensivo 4-3-3, dando spazio ai trequartisti. Con una solida esperienza alle spalle e un'attenzione particolare alla flessibilità, Chivu punta a creare un equilibrio tra solidità difensiva e spinta offensiva. Il suo obiettivo è ridare serenità e sicurezza all'ambiente nerazzurro, aprendo nuovi orizzonti per il club. Continua a leggere.

Cristian Chivu successore designato di Simone Inzaghi, prenderà le redini della prima squadra dopo 4 anni di Primavera nerazzurra e 4 mesi sulla panchina del Parma in Serie A. Figlio del 4-3-3 ha già dimostrato di sapere adattare le proprie idee ai giocatori a disposizione, sfruttando al meglio anche il 3-5-2 da cui ripartirà, per dare serenità e sicurezze ad un ambiente che ne ha necessità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Cristian Chivu Allenatore Inter

Inter, tramontata l’ipotesi Fabregas: Si lavora per Cristian Chivu - Dopo un vortice di voci e speculazioni, l’Inter ha deciso di voltare pagina: l’ipotesi Fabregas si è dissolta, e ora si concentra su Cristian Chivu come possibile nuovo allenatore.

Cristian #Chivu diventerà il 22esimo allenatore dell’#Inter ad essere stato giocatore nerazzurro prima di finire alla guida della panchina. L’ultimo era stato Stefano Vecchi. Tra i più celebri ci sono: Giuseppe Meazza, Luisito Suarez, Mario Corso e Marco Tardell Partecipa alla discussione

Né Fabregas, né Vieira, né altri nomi. Alla fine il casting allenatore dell'Inter si chiude con Cristian Chivu, che prenderà il posto di Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il tecnico firmerà un contratto per due stagioni. Farà be Partecipa alla discussione

Cristian Chivu allenatore dell’Inter, come giocherebbe: dal 3-5-2 al 4-3-3 e spazio ai trequartisti - Cristian Chivu successore designato di Simone Inzaghi, prenderà le redini della prima squadra dopo 4 anni di Primavera nerazzurra e 4 mesi sulla panchina ... Da fanpage.it

Inter, non solo Bonny: nuovo regalo da Parma per Chivu - Svolta da Parma per ambire a grandi palcoscenici. L'Inter ha bisogno di ringiovanire la rosa a disposizione di Chivu: l'intreccio immediato ... Da calciomercato.it

Chivu, il nuovo allenatore dell'Inter raccontato dagli ex giocatori: «Quando parla ti fa venire i brividi» - Il tecnico romeno, scelto per il post Inzaghi, ha già guidato la Primavera nerazzurra: «Sa toccare le corde più profonde, per lui eri pronto a tutto» ... Secondo msn.com

[SIETE FUORI DI TESTA] ? CHIVU è il NUOVO ALLENATORE dell’INTER La MIA REAZIONE e PARERE