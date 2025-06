Crisi Pronto Soccorso Moscati NurSind | Condizioni organizzative drammatiche

In un clima di crescente allarme, il sindacato NurSind denuncia le condizioni organizzative drammatiche che affliggono il Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati, in seguito alle dimissioni della dottoressa Viscardi. La situazione rischia di compromettere la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti. Per tutelare il diritto alla salute e garantire un servizio efficiente, NurSind si impegna a chiedere interventi immediati alle autorità competenti, affinché si trovi una soluzione tempestiva e concreta.

In seguito alla notizia delle dimissioni della dottoressa Viscardi, responsabile della struttura semplice OBI e del Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati, l'organizzazione sindacale NurSind, tramite i segretari Romina Iannuzzi (territoriale) e Michele Rosapane (aziendale), ha diffuso una nota per.

