Crisi irrigua Catanzaro | Impegno del governo per ripristino sollevamento Basso Belice Carboj

In un contesto di grave crisi irrigua, la regione Sicilia si prepara a fare fronte alle emergenze con decisione. Michele Catanzaro, capogruppo PD all'Ars, ha sottolineato l'importanza di un intervento immediato: nel prossimo bilancio, si devono finanziare urgentemente le opere di riattivazione dell'impianto di sollevamento Basso Belice Carboj, per garantire acqua alle terre e agli agricoltori. L'impegno del governo è fondamentale per risollevare il settore e proteggere il patrimonio agricolo siciliano.

🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Crisi irrigua, Catanzaro: "Impegno del governo per ripristino sollevamento Basso Belice Carboj"

