Crisi e le soluzioni ‘giovani’ In via Senese fast food con vendita di french tacos

In un panorama cittadino segnato da chiusure storiche, come Forme in Pelle e la Macelleria Peri, i giovani di Poggibonsi dimostrano ancora una volta il loro spirito imprenditoriale. Tra le sfide, emerge l’innovazione: Noureddine Ben Zakari, con il suo nuovo fast food di French Tacos in via Senese, propone idee fresche e coraggiose per rilanciare il tessuto commerciale locale, dimostrando che il futuro può essere costruito con creatività e passione.

Dai giovani le idee di rilancio per il tessuto commerciale a Poggibonsi. In un’epoca di chiusure di negozi assai conosciuti per il loro percorso pluridecennale, come Forme in pelle e la macelleria Peri, si registra adesso l’iniziativa di Noureddine Ben Zakari. Il trentacinquenne di origine marocchina, a Poggibonsi fin dal 1996, ha aperto negli spazi di via Senese al civico 130 un’attività di fast food basata sulla preparazione e la vendita di french tacos. Alimenti innovativi dall’impronta gastronomica internazionale in un esercizio a conduzione familiare con orario 11-15 e 18-23. "In verità è un prodotto che si sta affermando in Italia – precisa Noureddine – soprattutto nelle grandi città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crisi e le soluzioni ‘giovani’. In via Senese fast food con vendita di french tacos

