Criscitiello duro | Inter ha sbagliato tutto da Monaco in poi Spiego!

Criscitiello non le manda a dire: secondo lui, l’Inter ha fatto errori grossolani da Monaco in poi, che hanno compromesso la sua crescita. La scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore, dopo aver visto Inzaghi partire con il mercato in fermento, rappresenta un’altra tappa di questa gestione discutibile. È il momento di analizzare dove tutto è iniziato e cosa ci aspetta nel futuro nerazzurro.

Michele Criscitiello ha commentato in maniera critica il processo che ha portato la dirigenza dell'Inter a scegliere Cristian Chivu come nuovo allenatore dei nerazzurri. IL TEMA – L'Inter ha scelto Cristian Chivu per sostituire Simone Inzaghi, accasatosi all'Al-Hilal dopo un lungo corteggiamento conclusosi con il sì definitivo del piacentino. Il tecnico rumeno, autore di un buon finale di stagione sulla panchina del Parma, si troverà così a doversi immergere in un contesto nel quale pressioni e aspettative non mancheranno. La mentalità acquisita dal classe 1980 negli anni da calciatore, unitamente al carattere mostrato nei pochi mesi trascorsi a Parma, devono rappresentare il punto di partenza per sperare in un impatto positivo del rumeno all'Inter.

