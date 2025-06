crescita consapevole con l informazione

E’ l’inizio di un viaggio stimolante che invita i giovani a scoprire il mondo con occhi critici e consapevoli. La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, guidata dal presidente Giovanni Urti, rinnova il suo impegno nel sostegno al progetto Cronisti in classe–Campionato di giornalismo per il 2025, credendo fermamente che l’informazione sia la chiave per una crescita personale e sociale solida e responsabile.

SAN MINIATO "Anche per l’anno 2025, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, sotto la guida del presidente Giovanni Urti, ha confermato con convinzione il proprio sostegno al progetto Cronisti in classe–Campionato di giornalismo. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per accompagnare le nuove generazioni in un percorso di crescita consapevole, attraverso l’esercizio del pensiero critico e dell’informazione". E’ l’inizio del saluto finale di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato dedica al progetto Cronisti in classe. "In un contesto in cui la comunicazione è spesso rapida e frammentata, è fondamentale offrire ai giovani gli strumenti per orientarsi, analizzare e raccontare con responsabilità ciò che li circonda – le parole del presidente Giovanni Urti (nella foto) – La Fondazione crede fortemente che investire nei giovani significhi investire nel futuro della nostra comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net