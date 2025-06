Cresce l’occupazione nell’Eurozona nel primo trimestre 2025 Eurostat; in calo le ore lavorate

Nel primo trimestre del 2025, l’occupazione nell’Eurozona registra un lieve ma incoraggiante incremento dello 0,2%, mantenendo il ritmo del trimestre precedente. Tuttavia, le ore lavorate sono in calo, segnalando una possibile evoluzione nel mercato del lavoro che merita attenzione. Questo scenario si apre a nuove riflessioni su come bilanciare crescita e produttività, mentre le economie europee navigano tra sfide e opportunità.

Nel primo trimestre del 2025, l’occupazione nell’area euro è cresciuta dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, confermando il ritmo registrato nel trimestre finale del 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cresce l’occupazione nell’Eurozona nel primo trimestre 2025 Eurostat; in calo le ore lavorate

In questa notizia si parla di: Trimestre Occupazione Primo Cresce

Cresce l’occupazione nell’Eurozona nel primo trimestre 2025 Eurostat; in calo le ore lavorate - Nel primo trimestre del 2025, l’occupazione nell’area euro è cresciuta dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, confermando il ritmo registrato nel trimestre finale del 2024 ... Riporta ilgiornale.it

Assunzioni in Piemonte in aumento, cresce il tempo indeterminato: gli ultimi dati - Piemonte, primo trimestre 2025: saldo occupazionale positivo e impennata dei contratti stabili. Dati buoni per l’occupazione femminile. Come scrive torinofree.it

Piemonte: cresce occupazione, oltre 2 mila unità in più nel primo trimestre 2025 - Prosegue in Piemonte il trend positivo dell'occupazione. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, nel ... Lo riporta agenzianova.com

EMILIA-ROMAGNA: Cresce l'occupazione in regione secondo i dati Istat - VIDEO